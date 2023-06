Ascolti tv | meglio la UEFA Nations League o La ragazza e l' ufficiale? Chi fa boom tra Rai e Mediaset

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 16 giugno 2023)tv, chi ha vinto ieri sera tra la: partita Spagna-Italia e Lae l'? Ecco i dati che proclamano Rai oTutti i giorni la società Auditel si occupa di rilevare glitv e lo share, ossia la percentuale di telespettatori che, posti davanti al video alla medesima ora, hanno preferito guardare una trasmissione piuttosto che un'altra. In particolare, con il nostro articolo, prenderemo in considerazione la televisione generalista, ovvero quella che non prevede abbonamenti extra, al di fuori del canone annuo ed è pertanto accessibile a chiunque. Consideriamo, i due poli principali Rai e, con le loro reti ammiraglie Rai 1 e Canale 5. La prima serata, che è quella su cui ...