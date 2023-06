Ascolti tv giovedì 15 giugno | Spagna-Italia | La ragazza e l’ufficiale | Piazzapulita

(Di venerdì 16 giugno 2023)tv152023: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,152023? Su Rai 1 è andata in onda la partita di Nations League. Su Rai 2 Qualcosa di speciale. Su Rai 3 Le donne di Pasolini. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 La. Su1 Chicago Fire. Su La7. Ma chi ha totalizzato i maggioritv152023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv152023, prima ...

L'occasione associa un suggestivo percorso nel verde admusicali a sorpresa con diversi ... martedì - mercoledì -- venerdì dalle ore 16 alle ore 19; sabato dalle ore 10 alle ore 13.30. ...L'appuntamento di stasera,15 giugno, è arrivato come un fulmine a ciel sereno alla stregua ... E in attesa di scoprire come andranno gliin questo nuovo giorno le anticipazioni della ...L'occasione associa un suggestivo percorso nel verde admusicali a sorpresa con diversi ... martedì - mercoledì -- venerdì dalle ore 16 alle ore 19; sabato dalle ore 10 alle ore 13.30. ...