Ascolti TV | Giovedì 15 Giugno 2023 In 6 | 5 mln per la Nazionale 33 5% | La Ragazza e l’Ufficiale 10 9% 1 | 7 mln Bene Dritto e Rovescio 8 4% Caduta Libera torna col 19% Vita in Diretta al 27%

(Di venerdì 16 giugno 2023) Roberto Mancini (da Raiplay) Nella serata di ieri,15, su Rai1 l‘incontro di Nations League Spagna-Italia ha interessato 6.539.000 spettatori pari al 33.5% (pre e post nel complesso: 3.894.000 – 21.9%). Su Canale 5 Laha raccolto davanti al video 1.751.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 Qualcosa di Speciale ha interessato 889.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha intrattenuto 976.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 – dalle 21.55 alle 23.31 – Le Donne di Pasolini ha raccolto davanti al video 365.000 spettatori pari ad uno share del 2.2%. Su Rete4totalizza un a.m. di 1.107.000 spettatori con l’8.4% di share (presentazione di 9 minuti: 1.072.00 – 5.4%). Su La7 Speciale ...

tv di15 giugno 2023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. "Italia - Spagna " contro " La ragazza e l'ufficiale " Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,15 ...L'occasione associa un suggestivo percorso nel verde admusicali a sorpresa con diversi ... martedì - mercoledì -- venerdì dalle ore 16 alle ore 19; sabato dalle ore 10 alle ore 13.30. ...L'appuntamento di stasera,15 giugno, è arrivato come un fulmine a ciel sereno alla stregua ... E in attesa di scoprire come andranno gliin questo nuovo giorno le anticipazioni della ...