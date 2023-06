Ascolti TV del 15 giugno | Nazionale Italiana o La ragazza e l’ufficiale | ecco chi ha vinto

(Di venerdì 16 giugno 2023)cosa ha scelto il pubblico televisivo italiano giovedì 15tra l'incontro di Calcio Italia-Spagna e la nuova puntata della soap turca Lae l'ufficiale.TV: Il palinsesto della prima serata di giovedì 15ha diviso il pubblico tra lo sport, con la semifinale di Nations League Italia-Spagna su Rai 1, vinta dagli iberici, le serie televisive e i talk show politici.i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto gli italiani. Su Rai 1 Italia-Spagna ha interessato 6.539.000 spettatori, con uno share del 33,5. Canale 5, con Lae l'ufficiale ha intrattenuto 1.751.000 spettatori, con uno share del 10,9%. Rai 2 ha mandato in onda Qualcosa di speciale, il film con Jennifer Aniston è stato visto da …

