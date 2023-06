ASCOLTI TV 15 GIUGNO 2023 | SPAGNA-ITALIA 33 | 5% | LA RAGAZZA E L’UFFICIALE 10 | 9% | TORNANO CADUTA LIBERA E PAPERISSIMA SPRINT

(Di venerdì 16 giugno 2023)TV 15· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStoriene – x Storiene – xCamper – x Tg1 + Tg1 Ec. – x + x Pres. Oggi è un Altro Giorno – x Oggi è un Altro Giorno – x Sei Sorelle – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x L’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – x– xPorta a Porta – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum: Il Meglio di – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xLa Promessa – xL’Isola dei Famosi – xUn Altro Domani – xInga Lindstrom – x– x– xTg5 – x...

L'occasione associa un suggestivo percorso nel verde admusicali a sorpresa con diversi ...//we.tl/t - wS99HHmIjO Informazioni Musiche sotto il cielo Biglietti in vendita dal 17Posto ...L'appuntamento di stasera, giovedì 15, è arrivato come un fulmine a ciel sereno alla stregua ... E in attesa di scoprire come andranno gliin questo nuovo giorno le anticipazioni della ...Ma il grande successo lo ottiene con il ruolo di Behlul nella serie tv campione di, Ask - i ...mirzalolu e nel 2011 ha cominciato la serie di successo Kuzey Güney su Kanal D finita nel...

Ascolti TV 13 giugno: i dati Auditel degli speciali su Silvio Berlusconi trasmessi da Rai e Mediaset Fanpage.it

Nella playlist Viral 50 Italia la canzone di Andrea Vantini balza in testa dopo la morte del fondatore di Forza Italia ...Gli ascolti tv di giovedì 15 giugno 2023: chi ha vinto tra la partita Spagna-Italia in diretta su Rai 1 e i nuovi episodi della fiction “La ...