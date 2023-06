Arte e Ambiente | l’artista e fotografo Jack Braglia racconta l’emergenza idrica in Conversations with Blue Gold | la mostra diffusa nel cuore di Grosseto

...un'edizione che guarda con particolare attenzione alla sostenibilità e alla tutela dell', ... in cui gli ospiti daranno preziosi punti di vista sulla Settima. Nell'ottica del focus della ...... in una società sperimentale che prevede un'economia senza circolazione di denaro e che mette al centro il rispetto dell'e la riforestazione, insieme alla possibilità di ripensa, musica ..."Come in tanti altri giovani del suosi può riscontrare in Taviani una multipla ... L'politica, la capacità di mediare e di affermare la propria personalità nel nuovo mondo che si ...

Arte e Ambiente: l'artista e fotografo Jack Braglia racconta l ... Adnkronos

Sabato 24 giugno dalle ore 17:00 si svolgerà alla Locanda Cappadue di Laveno Mombello l’inaugurazione dell’esposizione dal titolo “Fantasy e Gothic/Dark in mostra – I colori dell’anima”, opere fantasy ...(di Luciano Fioramonti) (ANSA) - ROMA, 16 GIU - Il muro come fosse una tela, portando i temi della street art al chiuso di uno spazio espositivo. Non è un controsenso costringere in un ambiente che n ...