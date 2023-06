Arrivi su del 158% | il boom di sbarchi che l' Ue non può ignorare

(Di venerdì 16 giugno 2023) L'agenzia europea per il controllo delle frontiere ha messo ulteriormente in guardia dalle rotte del Mediterraneo centrale

Ormai non si fa altro che parlare dei Palinsesti Rai 2023/24 tra addii, conferme e. Proprio a tal proposito oggi il portale televisivo TvBlog.it ha colto l'occasione per ...dopo la chiusura...Complessivamente glidi migranti in Europa attraverso le varie rotte seguite sono cresciuti12%, segnala Frontex, proprio in ragione dell'aumentoflusso registrato sulla rotta...All'elenco degli alberi monumentali della Bergamasca si aggiungono due nuovi: si trattagruppo di tre faggi di Fuipiano , in valle Imagna, e dell'abeteCaucaso a Vilminore di Scalve. Diventano così da 34 a 36 le piante della nostra provincia inserite dalla ...

Frontex, +158% arrivi sulla rotta del mediterraneo centrale in 5 mesi ... Agenzia ANSA

Un lungo sospiro di sollievo per le imprese del Sud che possono finalmente beneficiare del credito di imposta Mezzogiorno per i nuovi investimenti effettuati dal 1 gennaio 2023. Il tanto ...Dopo Cutro, Pylos. Un altro drammatico naufragio con centinaia di morti e i soccorsi in mare arrivati troppo tardi. La denuncia dell’organizzazione umanitaria internazionale ...