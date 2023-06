Arriva Scipione l' Africano | prima ondata di caldo nel weekend

Prima ondata di calore in arrivo sull'Italia in questo 2023, con 6 - 10 gradi in più entro martedì con l'arrivo dell'anticiclone africanodall'Algeria. A confermarlo è Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it , che parla di caldo in arrivo con notevole ritardo dopo almeno 6 settimane di nubifragi e temperature sotto ...6 - 10 gradi in più entro martedì: l'Italia si prepara ad affrontare la prima ondata di calore del 2023 con l'arrivo dell'anticiclone africano, direttamente dall'Algeria. Antonio Sanò , fondatore del sito iLMeteo.it , conferma il primo caldo della stagione, il più pericoloso per la salute delle persone: il corpo non è ancora ...picchierà duro anche su Puglia e vallate alpine con valori fino a 35°C. Ultime ore di maltempo: ecco quandoil caldo

Meteo: arriva SCIPIONE, l'Anticiclone Africano aprirà l'ESTATE 2023; guardate che TEMPERATURE sono previste! iLMeteo.it

Prima ondata di calore in arrivo sull'Italia in questo 2023, con 6-10 gradi in più entro martedì con l'arrivo dell’anticiclone africano Scipione dall’Al ...Si conclude il lungo periodo instabile per l'arrivo dell'anticiclone africano Scipione: ecco dove farà più caldo e i valori previsti nei prossimi giorni ...