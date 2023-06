Arrigo Roveda | chi è lo storico notaio di Silvio Berlusconi

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 16 giugno 2023) Secondo indiscrezioni, non ancora confermate, le ultime volontà didovrebbero essere nelle mani delmilanese, a fianco del leader di Forza Italia sin tempi delle prime operazioni immobiliari di Fininvest e del Milan. ''Non parlo di temi legati alla vicenda di cui i giornali stanno trattando in questi giorni'”, ha riferitoall'Adnkronos, mantenendo il massimo riserbo sulla questione. "Lo faremo a bocce ferme, semmai dovesse ancora interessare. E non credo perché prima non interessavo a nessuno", ha commentato ancora.