Arnold Schwarzenegger | Se potessi candidarmi | punterei alla presidenza degli Stati Uniti nel 2024

non è certo nuovo agli ambienti della politica, avendo ricoperto il ruolo di governatore della California per ben due mandati dal 2003 al 2011

Arnold Schwarzenegger: "Se mi candidassi alla Presidenza vincerei di sicuro" Popcorn TV

L'attore Arnold Schwarzenegger ha rivelato di essere convinto che gli elettori americani lo voterebbero alle elezioni presidenziali del 2024.Arnold Schwarzenegger non ha dubbi: se la costituzione americana lo consentisse si candiderebbe sicuramente come prossimo presidente USA ...