Ariadna Romero si trasferisce a Miami col piccolo Leo | la reazione di papà Pierpaolo Pretelli

Leggi su isaechia

(Di venerdì 16 giugno 2023), ex compagna die madre di suo figlio Leo, ha di recente deciso di trasferirsi a, lontana dall’ex gieffino. La modella ha spiegato ai suoi followers i motivi che l’hanno spinta ad iniziare un nuovo capitolo negli Stati Uniti, dove vivono il padre, la sorella e la famiglia paterna: Non c’è stato un motivo specifico, ma una serie di cose insieme che mi hanno fatto prendere la decisione. La persona che mi aiutava con Leo a Roma era mia madre. Ma giustamente lei ha la sua vita a Cuba, ha il compagno là e dopo 3 anni ininterrotti mi ha detto che aveva bisogno di tornare a casa. Io ho compreso. Coincidenza, mi si è ingranata una cosa di lavoro qui in Florida che nello stesso tempo mi avvicinava alla mia famiglia, avevo quindi un supporto col bambino. Insomma, una ...