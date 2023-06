Argentina-Australia | show dell’invasore di campo | abbraccia Messi e semina gli stewards VIDEO

(Di venerdì 16 giugno 2023) E’ immediatamente diventato virale ildell’invasione didurante l’amichevole tra, andata in scena a Pechino. Un giovane del posto si è infatti lanciato giù dagli spalti ed ha fatto il suo ingresso il terreno di gioco,ndo Leo. Immediatamente rincorso dagli, è riuscito arli per oltre trenta secondi, facendo il giro dele riuscendo anche a strappare un ‘5’ al ‘Dibu’ Martinez, fermo con le mani sui fianchi. Con il passare del tempo sono diventate sempre di più le persone determinate a fermarlo e a un certo punto il ragazzo ha perso l’equilibrio, cadendo al suolo e venendo braccato dalla sicurezza. Ecco il. SportFace.

Argentina-Australia, quote, statistiche e pronostico del match

Nell’amichevole con l’Australia giocata a Pechino Lionel segna dopo 79 secondi, un record per lui. Diversi fan hanno preso stanze nell’hotel dell’Argentina sperando in un incontro col loro idolo ...Nella partita Argentina-Australia (2-0) allo Stadio dei Lavoratori di Pechino, giovedì, un tifoso ha invaso il campo al 66° minuto ed è corso per abbracciare Messi. Subito bloccato dalla sicurezza è s ...