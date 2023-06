Arena di Verona | La ragazza e l’ufficiale o Tutti mentono? La tv del 16 giugno

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 16 giugno 2023) Per la prima serata in tv, venerdì 16su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “di. 100 anni in una notte”. Per celebrare i 100 anni del Festival Lirico più popolare al mondo, l’diinaugura la stagione con una nuova produzione di Aida firmata da Stefano Poda e diretta dal Maestro Marco Armiliato. Nelle vesti dell’eroina verdiana la star per eccellenza della lirica internazionale, il soprano russo Anna Netrebko. Conduce Milly Carlucci Con la partecipazione di Alberto Angela e Luca Zingaretti. RaiDue alle 21.20 proporrà la serie “”. Uno scandalo scuote la tranquilla cittadina di Belmonte: un video mostra una professoressa che ha una relazione con un suo allievo. Le cose si complicano quando il corpo del giovane viene trovato senza ...