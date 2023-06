Arena di Verona – Cento anni in una notte stasera su Rai 1 | conduttori e anticipazioni

(Di venerdì 16 giugno 2023)su Rai 1 va in onda l'eventodiin una, trasmesso in Mondovisione:, 16 giugno, su Rai 1, in prima serata, va in ondadiin unache inaugura il Festival Lirico dell'di, che quest'anno giunge alla propria centesima edizione. La serata verrà raccontata da un terzetto d'eccezione: sarà Milly Carlucci a condurre la diretta tv con la partecipazione straordinaria di Alberto Angela e Luca Zingaretti. La Rai porterà nelle case degli italiani il capolavoro di Verdi dal più emozionante dei teatri, che di ...

