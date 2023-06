Arena di Verona - Cento anni in una notte | stasera in tv | anticipazioni | ospiti e curiosità

INTRATTENIMENTO Su Rai Uno dalle 20.35di100 anni in una notte. Per celebrare i 100 anni del Festival Lirico più popolare al mondo, l'diinaugura la stagione con una nuova ...Dal processo non sono emersi "elementi certi per ritenere che i due imputati siano stati gli autori dei reati contestati". Lo scrive il Tribunale di Varese nelle motivazioni della sentenza con cui, lo ...Quattordici assoluzioni e due condanne, quelle dei capistazione di Corato ed Andria, sono state disposte dal Tribunale di Trani al termine del processo per il disastro ferroviario del 12 luglio 2016, ...

D-day di un Festival straordinario, per celebrare la centesima Stagione d’Opera in Arena. In questo fine settimana dell’inaugurazione, per il pubblico areniano due notti bianche in musica che terminer ...Riproposto anche quest'anno il servizio trasporto serale di Opera Bus Service, per riportare gli ospiti dall’Arena al lago di Garda.