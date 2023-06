Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria | la diretta dopo la crisi | ' Abbiamo fatto pace Lo raggiungerò presto'

(Di venerdì 16 giugno 2023)hannola pioggia, arriva il sereno per i due concorrenti dell'ultima edizione del GfVip che ancora non si sono fatti vedere insieme. A ...

e Edoardo Donnamaria hanno fatto pace. Dopo la pioggia, arriva il sereno per i due concorrenti dell'ultima edizione del GfVip che ancora non si sono fatti vedere insieme. A ...Negli ultimi giorni si è parlato molto di una presunta crisi sentimentale tra Edoardo Donnamaria e, due dei concorrenti della settima edizione del 'Grande Fratello Vip' . La prima ad aver lanciato l'allarme è stata la schermitrice campana che, pubblicando alcune frecciatine su ...Edoardo Donnamaria, per proteggere la storia d'amore condagli ossessionati del fandom, prende una giusta ...

Gf Vip 7, torna il sereno tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria Isa e Chia

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno fatto pace. Dopo la pioggia, arriva il sereno per i due concorrenti dell'ultima edizione del GfVip che ancora non si sono fatti ...Con un commento su Instagram Antonella Fiordelisi sembra aver ufficializzato un ritorno di fiamma con Edoardo Donnamaria, ma l'ex volto di "Forum" vorrebbe mantenere la propria vita privata lontana da ...