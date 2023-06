Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 16 giugno

(Di venerdì 16 giugno 2023): una nuova e sorprendentedi Unaltrasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 16Dopo il bacio, Rossella e Nunzio tornano apparentemente alle loro rispettive vite, ma quanto è successo tra loro non li ha lasciati indifferenti. Sempre più interessato a Clara, Eduardo fa un gesto nei confronti della ragazza che la colpisce. Renato, invece, non ha preso bene la frequentazione tra Giulia e Luca.Unal: Ilenia Lazzarin- Filmografia Cinema Due gemelle a ...

Un posto al sole, le anticipazioni dal 19 al 23 giugno 2023 Today.it

Le anticipazioni della puntata di stasera della soap Un Posto al Sole, come al solito in onda su Rai3.