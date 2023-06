Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi | 16 giugno

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo leLaLa: ladel 16Alonso e Cruz dicono a Manuel che deve smettere di volare perché è pericoloso, oltre che costoso, e che non potrà partecipare alle esposizioni. Catalina richiama Tadeo, il fornitore di foraggio, e per prendere ...

in corsoLa: trame dal 17 al 23 giugno 2023 Il sergente Funes informa i marchesi che Lola si è suicidata impiccandosi, e prima di farlo ha lasciato un biglietto nel quale confessa l' ...Sei Sorelle: Adela infrange lafatta a Rosalia Adela è in pericolo e Rosalia è dovuta intervenire . La governate si è fatta promettere dalla Silva di non continuare a ...

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Jana trova un'alleata. Ecco chi l'aiuterà a scoprire la verità sul suo passato ComingSoon.it

La ragazza e l'ufficiale terza puntata trama, anticipazioni della serie tv turca in onda venerdì 23 giugno 2023 su Canale 5: episodi 7 8 e 9.Salta l'appuntamento di oggi, 14 giugno, con Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani. Ecco i motivi e quando torneranno in TV.