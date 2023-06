Antegnate | mezzo in fiamme a bordo strada

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 16 giugno 2023). Un macchinario ha preso fuoco aad, in via Bergamo sullaSoncinese poco dopo le 10 di venerdì (18 giugno). Si tratta di unManitou Merlo, un carrello telescopico rotativo. L’incendio è stato domato dai Vigili del fuoco della centrale di Bergamo e dai volontari di Romano di Lombardia: spente lehanno bonificato l’area compromessa. Le cause restano ancora da accertare.