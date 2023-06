Animali selvatici a Pescara | avvistati Cinghiali | Lupi e Caprioli

Leggi su pescarawebtv

(Di venerdì 16 giugno 2023) LA PRESENZA DEINON FA PIU’ NOTIZIA, SONO GIA DUE SETTIMANE CHE VIENE AVVISTATO UN LUPO, MA NON SONO GLI UNICIA FREQUENTARE LE NOSTRE ZONE. C’è un lupo a? Sono già diverse settimane che in Abruzzo, precisamente nel vastese, viene segnalato un animale selvatico definito a volte “lupo” ma più spesso “canide” poichè non si riesce ancora a capire se sia un lupo, un cane randagio oppure un lupo cecoslovacco rinselvatichito. L’animale, presunto lupo, avrebbe già aggredito due persone che si recavano di notte in spiaggia, per fortuna senza gravi conseguenze, ma nessuno è riuscito a vederlo bene per capire con esattezza la razza, ne tantomeno a catturarlo. Seganalto un lupo trae Francavilla al Mare. Si sa che sul web bisogna sempre ...