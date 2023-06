Andria | bomba carta nel cassonetto esplosa la notte di capodanno 2022 | daspo urbano era tre Questore

(Di venerdì 16 giugno 2023)per tre giovani di. Provvedimento delin relazione allache venne fatta esplodere in undei rifiuti ladel 31 dicembre 2021. Per effetto del provvedimento i tre non potranno frequentare locali pubblici della zona per un anno. L'articolonelladiera tre proviene da Noi Notizie..

...un cassonetto in metallo utilizzato per la raccolta degli indumenti in corso Europa Unita ad... I tre inserirono nel cassonetto unacarta causandone la distruzione e la dispersione dei ...... ad. La sera del 31 Dicembre 2021, prima dei festeggiamenti di capodanno, i tre giovani individui destinatari dei provvedimenti hanno inserito all'interno del cassonetto in metallo una...L'auto di uno dei dipendenti della società che a Bisceglie, nella provincia Barletta -- Trani, si occupa della raccolta dei rifiuti è stata danneggiata la scorsa notte dalla esplosione di un ordigno rudimentale piazzato da ignoti sotto il mezzo che era parcheggiato in via Pozzo ...

Andria, bomba carta in un cassonetto: daspo urbano per 3 giovani ilmessaggero.it

Daspo urbano per i tre giovani che fecero esplodere un cassonetto in metallo utilizzato per la raccolta degli indumenti in corso Europa Unita ad Andria la sera del 31 dicembre 2021. A disporre il ...(LaPresse) Il Questore di Andria, Roberto Pellicone, ha firmato tre provvedimenti di daspo urbano nei confronti di tre soggetti che hanno ...