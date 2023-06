Anas | al via bando da 80 milioni di euro per indagini e attività ispettive dei ponti

(Di venerdì 16 giugno 2023)(Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) accresce la sicurezza delle proprie strade con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale odierna di undi gara , del valore di 80di eur o, per servizi di ingegneria, prove di laboratorio edeidi competenza, che si somma ai 44...

" ha dichiarato Aldo Isi , Amministratore delegato di- fornisce un servizio fondamentale per la mobilità del Paese e per la logistica dell'economia italiana, migliorando gli standard di ...... gestire al meglio le aree protette, promuovere l'enogastronomia di qualità e le buone pratiche di fruizione del litorale.' ARTICOLO PRECEDENTE: albando da 80 milioni di euro per indagini e ...... oppure l'area Bandi e Avvisi del Portale Acquisti di( https://acquisti.stradeanas.it ).

ANAS: AL VIA BANDO DA 80 MILIONI DI EURO PER INDAGINI E ... Anas

Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) accresce la sicurezza delle proprie strade con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ...