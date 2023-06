Alluvione in Romagna | Musumeci ai sindaci | “Il governo non è un bancomat” Protestano Pd e M5s | “Arrogante”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) Crescono le proteste degli amministratori dellache, a un mese dall’,aspettano la nomina del commissario e lo stanziamento dei fondi per la ricostruzione. E l’incontro a Palazzo Chigi del 15 giugno tra i rappresentanti dei territori alluvionati e ilnon ha fatto che accrescere i malumori. Non solo sono state contestate le scarse risposte, ma ha fatto molto rumore la frase del ministro Nelloche, nel corso del vertice, ha replicato usando l’espressione “l’esecutivo non è un”. L’uscita ha provocato le reazioni delle opposizioni: da Pd al M5s, l’accusa è quella di inerzia e “arroganza” nei confronti delle popolazioni colpite. Il ministro, poi interpellato da Rainews24 ha detto: “La cifra va solo verificata”. E ha scaricato le responsabilità sul passato: “Se ci ...