Alluvione Emilia-Romagna | Musumeci frena le richieste per la ricostruzione | «Il governo non è un bancomat» Ira delle opposizioni e dei sindaci

(Di venerdì 16 giugno 2023) Nell’ultima sessione del tavolo posta Palazzo Chigi, è emersa una certa tensione traè amministratori del territorio. La Regione guidata da Stefano Bonaccini, sentiti ie le aziende coinvolte nelle alluvioni dello scorso 16 maggio, ha stimato in quasi 9 miliardi le risorse necessarie per la ripartenza. Gli enti locali hanno anche ribadito al ministro della Protezione civile, Nello, la necessità di nominare presto un commissario per la: «Insistiamo, i tre presidenti di Regione sono le figure principali a cui affidarsi. Se ilha idee diverse si prenda la responsabilità». Il giorno dopo quest’ultima riunione, il 16 giugno,a RaiNews24 ha confermato i contrasti affiorati durante il tavolo: «Ho detto che il ...

Al momento manca ancora la nomina del commissario per gestire la ricostruzione dopo l'. I nomi più quotati rimangono proprio quello del ministro Musumeci e il governatore dell'Romagna ...I cambiamenti climatici che provocano eventi estremi come quello dell'inRomagna si affrontano con carte geomorfologiche del territorio aggiornate. Lo ha detto Gilberto Pambianchi, professore ordinario di Geomorfologia presso l'Università di Camerino, ...Le sprezzanti e offensive parole del ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci nei confronti dell'emergenzainRomagna ("Il governo non è un bancomat"), hanno provocato sdegno negli amministratori locali e nell'opposizione. Il capogruppo al Senato del Pd, Francesco Boccia, ha duramente ...

Alluvione in Emilia Romagna un mese dopo: i numeri del disastro il Resto del Carlino

Torna la Cena sotto le stelle organizzata dalla Croce Verde di Porcari, un evento ormai divenuto un classico del Giugno porcarese. La macchina organizzativa è già in movimento da giorni, per organizza ...Il sovrapprezzo rispetto al valore facciale sarà pari a 3,75 euro e il beneficiario sarà il Dipartimento per la Protezione Civile ...