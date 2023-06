Alluvione Emilia-Romagna | conta dei danni e ricostruzione un mese dopo

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 16 giugno 2023) A unesatto dall'che ha messo in ginocchio l', la Regione di Stefano Bonaccini ha stilato una stima del disastro, ancora provvisoria, e l'ha messa di fronte al governo ieri, in occasione del tavolo operativo a Palazzo Chigi coordinato dal ministro della Protezione Civile Nello Musumeci che ha assicurato "massima attenzione e disponibilità a fornire gradualmente le risorse" ma comunque "una verifica del piano stesso". Resta lo stallo sul commissario. Gli enti locali (e il Pd di Elly Schlein) sono in pressing per una nomina rapida, ma il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami (FdI) frena: prima capiamo cosa c'è da fare, dice, poi capiremo chi deve farlo.