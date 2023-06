All’asta gli oggetti smarriti all’aeroporto di Orio | lotto record battuto a 940 euro

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 16 giugno 2023) Gorle. Migliaia diper i lotti d’oro, offerte fino a 400pertecnologici come macchine fotografiche, pc e cellulari battuti per circa 200. Ma anchemolto meno convenzionali. Nella sede della VGC, l’istituto vendite giudiziarie, in via Daste e Spalenga si è svolta giovedì (15 giugno) l’asta giudiziaria deglidi, rimasti in deposito per 12 mesi e non reclamati. L’asta, durata oltre due ore, è stata condotta la modalità del visto e piaciuto: i potenziali acquirenti hanno potuto osservare gli ogetti(circa 500, divisi in 65 lotti) nella sede e consultare i lotti online, ma senza poi poterli analizzare. Ad esempio, chi ha acquistato un iPhone ...