Allarme challenge | un giovane su quattro non esclude di fare o farsi del male pur di partecipare

(Di venerdì 16 giugno 2023) Preoccupano i dati dell’Osservatorio “Generazione Proteo” dell’Università degli Studi Link sul fenomeno delle sfide online alla rincorsa forsennata dei like. Il direttore Nicola Ferrigni lancia una campagna social: “Azzeriamo i like al canale YouTube di The Borderline” Azzerare i like a The Borderline. All’indomani della tragica vicenda del piccolo Manuel Proietti, morto nell’incidente di Casal Palocco a causa di una delle tante sfide estreme che ormai popolano i social, Nicola Ferrigni, direttore dell’Osservatorio “Generazione Proteo” e professore associato di sociologia all’Università degli Studi Link, ha lanciato una campagna social che in poche ore è divenuta virale. “Questa immane tragedia – dichiara Ferrigni – mi ha spinto a chiedere a tutti i follower di The Borderline di togliere il “mi piace” al loro canale YouTube. Sono convinto che un azzeramento dei follower sui canali ...