Alice e Diamante da Treviglio in finale per lo Zecchino d’oro

(Di venerdì 16 giugno 2023) LE SELEZIONI. Le due bambine del coro Stecchinodiall’ultimo passo per partecipare alla kermesse.

Si chiamano Alice Zappoli, nove anni di Castel Rozzone, e Diamante Carioni Barbieri, otto anni di Misano Gera d'Adda: entrambe, come riportano i colleghi di PrimaTreviglio, si contenderanno ...

In tutta Italia quasi quattromila bambini hanno partecipato alle selezioni e di questi la commissione ne ha selezionati 57 tra i quali ci sono Alice Zappoli di Castel Rozzone e Diamante Carioni ...Alice e Diamante hanno solo 9 e 8 anni ma sono già veterane della competizione canora Due piccole coriste dello «Stecchino d’oro» di Treviglio si sono qualificate per la finalissima dello «Zecchino d’ ...