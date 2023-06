Alessia Sbal morta sul Gra a Roma | per la Procura è stato ‘omicidio’ | camionista a giudizio immediato

(Di venerdì 16 giugno 2023)per ildel tir che ha travolto e ucciso, il 4 dicembre scorso, la 43enne estetista,, sul Grande Raccordo Anulare a. Lacapitolina, al termine delle indagini utili a ricostruire la dinamica dell’incidente, ha chiesto che il 47enne autotrasportatore, F.F., vada direttamente a processo saltando l’udienza preliminare. In quella sede l’uomo dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. Ilha travoltocon il suo tir Le indagini coordinate dal magistrato inquirente avrebbero accertato che il 47enne, dopo aver avuto un acceso diverbio con la vittima, sarebbe risalito sul camion e avrebbe compiuto una manovra azzardata per reimmettersi sulla corsia di ...

La procura, una volta chiusa l'indagine sull'estetista 43enne schiacciata dal tir guidato di Flavio Focassati lo scorso 4 dicembre, ha chiesto il giudizio ... La seconda tragedia legata al GRA è quella di, travolta da un tir dopo un tamponamento : la donna era stata speronata da un camion, quindi aveva invitato l'autista ad accostare per ... Il caso della ragazza travolta sul Grande Raccordo Anulare potrebbe arrivare a una svolta. aveva chiamato il numero unico delle emergenze poco prima di morire travolta da un tir mentre si trovava sulla corsia di emergenza vicino alla svincolo per Boccea.

L’ha investita con il camion mentre stavano percorrendo il Grande Raccordo Anulare all’altezza dell’uscita per Casalotti: andrà a ...Flavio Focassati si è sempre difeso così: "Non sono scappato via, ma solo ripartito. Non ho visto nessuno a terra. Come sarei potuto ...