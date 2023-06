Al via i lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell’ufficio postale di Vizzolo Predabissi

A segnalare lo scenario è un sondaggio del portale Skuola.net, che a 7 giorni dalha ... Anche qui, quasi 1 maturando su 5 non sembra allineato sull'inizio dei(fissato per il 22 giugno). ...... coadiuvati dal Comune, hanno effettuatodi piccola manutenzione nelle scuole dei loro figli. Di recente hanno preso ili progetti per i murales a Montorio, sempre qui l'apertura dell'ex ...Prenderanno iltra qualche giorno irelativi alla ristrutturazione complessiva dell'ex Cinema Perla a Pellestrina. Si tratta di una struttura costruita negli anni '50 che ha svolto le funzioni di cinema ...

Circonvallazione, da lunedì chiusa per lavori via Sebastiano Catania Comune di Catania

Il progetto, che ha ottenuto l’ok della conferenza dei servizi, è visto con favore da parte delle istituzioni locali ma è contestato dal fronte ambientalista.Sono stati recentemente terminati i lavori presso l’agenzia di Oristano ... L’ubicazione dei locali tra Via Tharros e Via Cagliari, a Oristano, garantisce un’ottima visibilità, dal momento che la zona ...