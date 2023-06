Al poeta napoletano Ibello il ‘Lerici Pea’ | il premio più antico d’Europa

Leggi su anteprima24

E' un susseguirsi di prestigi e il percorso dell'opera "Dialoghi con Amin" dello scrittoreGiovanni. Dalla sua pubblicazione, con il battesimo di Milo De Angelis e l'inserimento nella prestigiosa collana "Crocetti- Idee editoriali Feltrinelli", alLerici Pea Golfo dei Poeti, assegnato all'autore a Genova lo scorso 9 giugno. Si tratta di un riconoscimento letterario per la poesia, articolato in sezioni. E' stato fondato da Renato Righetti, Giovanni Petronilli e Marco Carpena, tra il 1952 ed il 1954. Più tardi si aggiungerà Enrico Pea,, scrittore, drammaturgo e impresario italiano, da cui ilha preso il nome.è stato premiato per i suoi "Dialoghi" nella sezioneEdito, portando in Campania ...