Al Pacino è diventato papà | il nome scelto per il figlio dell' attore 83enne e della giovane compagna

(Di venerdì 16 giugno 2023) Aldi nuovoa 83 anni. L'e laNoor Alfallah, 29 anni, sono diventati genitori di un bimbo chiamato Roman. La conferma è arrivata da fonti vicine alla coppia e anche da alcuni scatti che li hanno ripresi qualche giorno fa in auto con un seggiolino...

Al Pacino è diventato di nuovo papà... a 83 anni: nato un maschietto dalla giovane compagna Noor Alfallah TGCOM

