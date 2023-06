Ai soldati russi un ' bonus' in rubli se sequestrano o distruggono materiali militari ucraini

(Di venerdì 16 giugno 2023) Più di 10.000hanno ricevuto pagamenti in contanti per aver distrutto o sequestrato materiale militare ucraino da quando Mosca ha lanciato la sua invasione dell'Ucraina lo scorso anno. ...

...pagamenti dei bonus - che vanno da 50.000 a 300.000 rubli (da circa 600 a 3.580 euro) a seconda del tipo di equipaggiamento - sarebbero stati trasferiti sui conti bancari personali dei, ...Diversi corpi digiacevano nelle strade di villaggi in rovina e spopolati. Le truppe ucraine a Storozheve hanno detto a Reuters di aver ucciso circa 50e di averne catturati ...Li hanno fatti schierare all'aperto, come se fosse una parata: tantiallineati in una raduna, pronti a fare il present'arm a un generale. Ma il comandante se l'è presa comoda, accumulando un lungo ritardo, forse ore. E nel frattempo i suoi solerti ...

Ucraina, aspettano per ore il comandante sull'attenti: il massacro dei soldati russi la Repubblica

Il presidente russo Vladimir Putin si rivolge all'opinione pubblica interna per rassicurarla sugli prossimi sviluppi della guerra. Le forze ...Vladimir Putin ha attaccato Volodymyr Zelensky dichiarando che il presidente ucraino non è ebreo ma "la vergogna del popolo ebraico" ...