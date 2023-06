Agroalimentare | monitoraggio dei prezzi all’ingrosso | il Garante Mineo collaborerà con gli enti camerali

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ilper la sorveglianza dei, Benedetto, ha avviato un progetto pilota per una continua trasmissione di dati e informazioni rilevati da alcune Camere di commercio suinel settorenei loro territori. Il progetto, realizzato in collaborazione con Unioncamere e alcune Camere di commercio, prevede la condivisione dei dati sul prezzo di filiera di alcuni prodotti monitorando il costo delle materie prime (grano, mais e bestiame) e il prezzodei beni alimentari particolarmente rappresentativi della spesa delle famiglie (carni, latte, formaggi, uova, oli, riso e cereali). Il coinvolgimento delle Camere di commercio, che si aggiunge alla collaborazione avviata qualche giorno fa con le Regioni, costituirà un ...

... costituirà un ulteriore strumento con cui il Garante potrà realizzare unsempre più accurato e capillare dei prezzi nelle prime fasi della filiera, consentendo così di ...... costituira' un ulteriore strumento con cui il Garante potra' realizzare unsempre piu' accurato e capillare dei prezzi nelle prime fasi della filiera, consentendo cosi' ...... le restrizioni, le reti, le distanze da altre piante, i sistemi di controllo edi ... Auguriamoci che il 5 luglio si intraprenda la strada della ragionevolezza. Sarebbe un ...

Agroalimentare, monitoraggio dei prezzi all'ingrosso: il Garante ... Il Denaro

(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha annunciato che il Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, ha avviato un progetto pilota con alcune Camere di co ...Saranno inoltre coinvolti il dipartimento Chimica e Tecnologie Chimiche in materia di analisi chimiche, monitoraggio dell’ambiente marino ... ed in materia di tutela forestale, ambientale ed ...