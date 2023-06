Agostini compie 81 anni e Bettoni rilancia l’idea di un Museo per i grandi dello Sport

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il 16 giugno è una data importante sul calendario degliivi: è il giorno del compleanno di un fuoriclasse inarrivabile del motociclismo mondiale, Giacomo. Il suo nome è un mito consacrato su scala planetaria. Anche in un tempo che consuma tutto velocemente,è rimasto nella memoria collettiva, e non solo quella degli appassionati delle corse su due ruote. Con i suoi successi – ben 15 titoli mondiali e 122 Gran Premi – e in virtù della padronanza con la quale dominava le gare, “Ago” è diventato l’icona stessa della vittoria: è la simbologiastile che si afferma con la classe, senza concessioni alla spericolatezza. Per l’ACI è l’emblema della guida sicura: una sintesi di testa e cuore, quindi ragione, misura, controllo e prudenza in abbinamento costante a entusiasmo, dedizione, slancio, ...