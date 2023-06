Aggrediti due fratelli da baby-gang | 52enne spintonato contro la pensilina dell’Atb

(Di venerdì 16 giugno 2023) IN PIENO CENTRO. Aggressione in viale Papa Giovanni, a Bergamo, all’altezza dellaAtb di Porta Nuova, davanti al negozio dell’Atalanta. Altri due casi lo scorso febbraio.

Le condizioni deiragazzi. Le indagini dei carabinieri per trovare l'aggressore . L'accoltellamento di Lignano Sabbiadoro. Nel primo pomeriggio di venerdì 16 giugno a Lignano ...In particolare, i carabinieri hanno riferito che circa un mese fapregiudicati hanno aggredito violentemente, per futili motivi, una coppia di giovani fidanzati che stazionava nei pressi dell'...anzianie picchiati da un operatore socio sanitario in una casa di riposo. È accaduto la notte tra il 14 ed il 15 giugno nella struttura 'Beato De Tschiderer' a Trento. Secondo quanto ...

Aggrediti da baby-gang: 52enne spintonato e ferito L'Eco di Bergamo

Bergamo. Una banda di ragazzi ha aggredito due indiani mentre attendevano l'autobus alla pensilina di Porta Nuova. Erano circa le 18 e i due uomini, fratelli di 52 e 33 anni, erano fermi in attesa di ...