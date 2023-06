Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ci sono nuoveper lacon modifiche ai requisiti di. Un vero e proprio bonus acquisto per l’immobile principale. Le novità sono arrivare il 14 giugno. Come anticipato, lein questione sono relative alla, ma con particolare flessibilità rispetto allainiziale e finale. Com’è possibile? Di norma, laè proprio quella in cui si ha lastabile. Ma con il decreto legge n° 69/2023 vengono introdotte delle importanti novità sull’agevolazioneper alcuni soggetti., modifiche importanti – ilovetrading.itSi ...