Agcom sanziona la Rai | 170 mila euro di multa al Festival di Sanremo

(Di venerdì 16 giugno 2023) L’ha formalmente mandato una sanzione alla Rai in merito all’ultima edizione deldidi Amadeus con l’accusa di pubblicità occulta. Ad essere stato “pubblicizzato” senza il necessario avvertimento sarebbe stato il social network Instagram e pure il profilo del conduttore. Il fatto è successo nel corso della prima serata quando Chiara Ferragni – menzionando apertamente Instagram – ha iscritto Amadeus realizzandogli un profilo e invitando tutti a seguirlo. Lo stesso profilo il conduttore lo ha menzionato nel corso di tutte e cinque le serate fra dirette web e sfide col co-conduttore Gianni Morandi a chi aveva più followers. “La Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità ha approvato a maggioranza, con il voto contrario della Commissaria Giorni, una sanzione pari a oltre 170...

Pubblicità occulta al Festival di Sanremo, l'Agcom sanziona la Rai TGCOM

La Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le Comunicazioni ha approvato a maggioranza, con il voto contrario della commissaria Elisa Giomi, una sanzione pari a oltre 170 mila euro al ...