... che invece nondivieti, che già non vi siano, nè stabilisce sanzioni diverse da quelle ... dei servizi e dei prodotti digitali in rete, istituito dal Governo Draghi con, Garante Privacy, e ...... la normativa [1] glidi fornire la cosiddetta informativa sulla privacy , comprensiva delle ...commerciali scorrette e le pubblicità ingannevoli possono essere segnalate anche all', sul ......il divieto chea tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, se non in forma impersonale, durante il periodo delle elezioni. Va comunque sottolineato che l', ...

AGCOM impone agli operatori di filtrare i contenuti per i minorenni. Il problema esiste, ma la soluzione è sbagliata DDay.it

Sanremo 2023, arrivano le multe. L'Agcom impone alla Rai una sanzione pari a oltre 170mila euro per pubblicità occulta e richiamo per l'esibizione del cantante Blanco ...Antonio Nicita, senatore dem e membro della commissione di Vigilanza: "Ignorate le nostre segnalazioni: quando ero commissario dell'Authority ci si ...