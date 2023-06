AEW | Per CM Punk non solo Collision | potrebbe apparire occasionalmente anche a Dynamite

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 16 giugno 2023) Domani sera debutterà su TNT il nuovo show di casa AEW,. Il primo episodio segneràil ritorno di CMdopo i fatti di All Out e l’infortunio.tornerà sul ring a fianco degli FTR nel main event della serata. Ora secondo alcune indiscrezioni che stanno circolando, non è da escludersi che il “Second City Savior” possa, seppur non in pianta stabile. Almeno per il momento sembra che non ci sarà alcun brand split in casa AEW.e Elite aSecondo quanto riportato da Wrestling Observer Radio, Warner Bros si aspetta che CMappaiaseppur...