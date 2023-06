AEW | La compagnia sperava che CM Punk non facesse commenti su Adam Page

(Di venerdì 16 giugno 2023) Nelle ultime ore vi abbiamo raccontato dell’intervista a ESPN di CM, il wrestler più chiacchierato del momento. Il Second City Saint, ormai prossimo al rientro, ha parlato di quanto successo negli ultimi tempi e si è tolto anche qualche sassolino dalle scarpe.ha parlato anche della rivalità on e off screen con “Hangman”, ma a quanto pare, laavrebbe preferito che il wrestler tenesse per sé certi. Il commento Nell’ultimo Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer ha commentato l’intervista diaffermando che la AEW avrebbe preferito cheevitasse di parlare di quanto successo con Hangman. La, infatti, sta cercando di prolungare il contratto dell’ex AEW World ...

