Aehra Sedan | la super berlina elettrica italo - americana

(Di venerdì 16 giugno 2023)è lo spettacolare secondo atto della start - up. Dopo il Suv , unaad altissime prestazioni e tecnologia . Presentata al MiMo , sarà in produzione dal ...

è lo spettacolare secondo atto della start - up italo - americana . Dopo il Suv , una berlina elettrica ad altissime prestazioni e tecnologia . Presentata al MiMo , sarà in produzione dal ..., sinuose le fiancate CHE CURVE! La tre volumi arriva a pochi mesi di distanza dalla presentazione del SUV , e verrà svelata in occasione del Milano Monza Motor Show che si terrà dal ...ha svelato in anteprima alcuni dettagli della sua nuova. Il nuovo brand di auto elettriche di alta gamma ha infatti deciso di mostrare le immagini esclusive della nuova vettura che verrà ...

Aehra al MIMO svela la Sedan elettrica “scolpita dal vento” Red-Live

Aehra Sedan è lo spettacolare secondo atto della start-up italo-americana. Dopo il Suv, una berlina elettrica ad altissime prestazioni e tecnologia. Presentata al MiMo, sarà in produzione dal 2025. Pu ...Una start-up italoamericana, con sede a Milano, è pronta a lanciare il Suv dei record. Manca poco, l’incredibile vettura si può già prenotare. C’è tanta, tantissima Italia nel Suv dei record che sta p ...