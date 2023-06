“Addio | ormai è fatta” Soffiata top su Belen Rodriguez | la bomba è esplosa e non si parla di altro

(Di venerdì 16 giugno 2023)via da Mediaset? La voce gira già da un po’ di tempo e ora arrivano ulteriori conferme. La showgirl di origini argentine recentemente ha legato il suo volto a due programmi di successo con Le Iene e Tu si que vales. Dopo il suo messaggio di saluto ai colleghi dello show di Italia 1 in tanti hanno temuto che questo potesse essere il suo ultimo anno alla guida del programma. Tanti hanno scritto: “Speriamo di rivederti nella prossima edizione!”, “Sei cresciuta tanto in questi anni”, “Ti aspettiamo l’anno prossimo Belu”, “Mi auguro che ti confermeranno ancora perché sei bravissima!“. Timori che sono stati confermati da Giuseppe Candela. L’esperto di tv ha scritto su Dagospia chenon è stata confermata a Le Iene. Ma non solo. A quanto pare la conduttrice e modella potrebbe addirittura direa ...

... che cerca di sfruttare le sue capacità informatiche per rintracciare il pargolo perduto,... Ma in realtà Bye Bye Morons -a tutti ha ben poco in comune con quello spirito romantico e ...Secondo quanto riportato da Reuters , il club inglese sta trattandoin esclusiva con il ... condizionata anche dall'di Cristiano Ronaldo nel mercato invernale. È vero che i Red Devils, ...Spalletti ha dato l'ufficiale a fine campionato e non potevi andare a contattare degli ...De Laurentiis non è più un presidente alle prime armi, è nel calcio da un ventennio. Direi che c'è ...

Juve, nuovi cambi nello staff medico: un addio ormai ad un passo Juventus News 24

Quale sarà il destino professionale di Myrta Merlino dopo l’addio a La7 e alla trasmissione L’aria che tira.Ora sì, il ritiro di Zlatan Ibrahimovic può dirsi ufficiale. Lo svedese ha salutato i tanti tifosi che ha incontrato nel corso degli anni con un lungo post su Instagram ...