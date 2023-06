Lo ha detto Stefano, presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), intervenuto al convegno su "Il governo sostenibile dell'nel tempo dei ...... nei cicli del carbonio, dell'e dell'energia su scala planetaria. Le due giornate porranno l'... Carlo Gaudio, presidente del CREA; Stefano, presidente ISPRA e Egidio Dansero, Vice Rettore ...". Il centro storico si è riempito di colore ed allegria grazie alla presenza di bambini, ... Bellissimi i quadri floreali realizzati e legati al tema "Uno per tutti, tutti per l'". "La ...

Acqua, Laporta (Ispra): serve una logica di interventi integrati - Il ... Il Sole 24 ORE

Roma, 16 giu. (askanews) - Occorre una logica di interventi integrati per contrastare i fenomeni del cambiamento climatico legati ala siccità da un lato e alle alluvioni dall'altro. Lo ha detto Stefan ...Il 5 giugno si terrà la presentazione dei più recenti dati sulla gestione dei rifiuti urbani in Italia raccolti nel Green Book edizione 2023 ...