Acerbis centra il Guinness World Records | da Albino a Capo Nord in moto senza fare rifornimento

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 16 giugno 2023)conquista il suo primo. Il progetto AC50 ha portato alla costruzione del più grande serbatoiointeramente progettato e realizzato in azienda, con una capacità di 108 litri, che ha permesso di coprire la distanza da(Norvegia) per 4.183,8 km con un solo pieno, ottenendo così il riconoscimento per la maggior distanza percorsa da un veicolo ICE proto. Un viaggio reso possibile dall’intero team tecnico diItalia Spa, con un percorso studiato appositamente per ottimizzare il consumo di carburante. Il tragitto si è snodato attraverso l’Europa partendo da, sede di ...