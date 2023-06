Acerbi-Inter | confermato il riscatto | le cifre dell’affare

(Di venerdì 16 giugno 2023) Sarebbeildel difensore Francesco: letra l’e la Lazio.– Secondo quanto riportato da SportMediaset, è fatta per Francescodunque ildel difensore italiano per quattro milioni di euro circa. L’affare tra l’e La Lazio è in definizione in queste ore. Fonte: SportMediaset.it-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Commenta per primo L'riscatta il difensoredalla Lazio per 4 milioni di euro. Invece il club nerazzurro lascerà cadere l'opzione per Bellanova : troppo alta la cifra di 7 milioni di euro fissata per la ...Altri soldi potrebbero arrivare dae Akpa Akpro . Il centrale ora all'ha un riscatto fissato a 4 milioni. Il suo agente Pastorello ha detto ieri che la sua permanenza in nerazzurro è ...... Rodri cerca di bissare il gol in Champions col City contro l', la palla però sbatte non una ... Gli azzurri, da Donnarumma adhanno immediatamente alzato il braccio per segnalare il ...

Secondo quanto riportato da Tuttosport, dopo un incontro serale ieri con il suo agente Pastorello, oggi l’Inter formalizzerà l’acquisto di Acerbi con la Lazio (l’accordo dovrebbe essere a 4 milioni, o ...Oggi ci sarà l’incontro con gli agenti di un calciatore che piace all'Inter: per prenderlo si devono spendere 7 milioni di euro.