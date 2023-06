Acerbi e de Vrij | due sì! L’Inter tratta con una neopromossa ? CdS

(Di venerdì 16 giugno 2023)tassella la propria difesa confermando sia Francescoche Stefan de. Ieri in sede Pastorello, entrambi rimarranno. Novità su Bellanova RINNOVI E RISCATTI ? In sede Inter, Federico Pastorello, agente die de. Il club non ha dubbi: i due saranno interisti anche la prossima stagione. Per il difensore della Nazionale sarà pagato un indennizzo di 4 milioni di euro per averlo definitivamente dalla Lazio. L’olandese, invece, firmerà un biennale. Prossima settimana potrebbe arrivare la doppia fumata bianca. Nel frattempo,dovrà andare are con il Cagliari neopromosso per Raoul Bellanova. I meneghini non vogliono riscattare l’esterno dell’Under 21, ma nemmeno perderlo. L’idea è di sedersi comunque a tavola per verificare la ...

A TMW, l'agente di deha rivelato: "Se possiamo dire che si siamo per il rinnovo di DeSì, dovevamo discutere le ultime cose ma la volontà del ragazzo è quella di restare e la volontà dell'Inter è ...'Su Deavevamo solo da discutere le ultime cose. La volontà del ragazzo è quella di rimanere, quella ...essere esercitato nel momento in cui c'è volontà - spiega l'agente sulla situazione di...Commenta per primo C'era soprattutto il futuro die Denel menu dell'incontro che l'agente Federico Pastorello ha tenuto poco fa con l'Inter nella sede nerazzurra in Viale della Liberazione. Queste le parole del procuratore all'uscita: '...

VIDEO - Pastorello: "Rinnovo biennale per De Vrij, riscatto di Acerbi quasi scontato. Pereyra Abbiamo... Fcinternews.it

Per Theo Hernandez stanno per essere recapitate proposte superiori ai 70 milioni, che per lo meno imporranno una riflessione. Inter e Milan derby per Frattesi, ma Inzaghi e Pioli hanno chiesto Milinko ..."Stiamo parlando, dovrebbero rimanere entrambi" ha detto Pastorello prima dell'incontro in sede con i nerazzurri. Per De Vrij c'è l'accordo di massima per un rinnovo biennale, mentre su Acerbi il club ...