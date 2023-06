Accusato Conor McGregor per violenza sessuale durante le Nba Finals

I Miami Heat e la NBA attraverso un comunicato hanno di essere al corrente delle accuse di molestie sessuali nei confronti diMcGregor e di aver aperto un'indagine su quanto successo, riservandosi qualsiasi commento solamente quando tali indagini verranno concluse. Secondo quanto riportato da TMZ Sports attraverso le ...Il 34enneMcGregor, campione di arti marziali miste, èdi violenza sessuale ai danni di una donna dopo una partita di basket delle finali Nba a Miami a inizio mese. Secondo quanto riferisce la ...McGregor, la star delle arti marziali miste, èdi violenza sessuale nei confronti di una donna nei bagni dello stadio Kaseya Center durante le Nba Finals fra i Miami Heat e i Denver ...

NBA, Conor McGregor accusato di molestie sessuali alle Finals, Miami apre indagine Sky Sport

NEW YORK - Prima ha mandato in ospedale "Burnie", la mascotte Miami, adesso i problemi per Conor McGregor sono ancora più gravi. Il fighter irlandese è infatti accusato di violenza sessuale nei confro ...