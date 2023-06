Accomando | «Dzeko-Fenerbahce vicini alla chiusura L’attaccante…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 16 giugno 2023) Orazio, giornalista di DAZN, ha parlato di Edin, attaccante dell’Inter nel mirino del– Queste le parole di Orazio, giornalista di DAZN, su Twitter. “. L’attaccante vicino a firmare un biennale con i turchi. Montella resta in pole per la panchina“. Fonte: Twitter OrazioInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati