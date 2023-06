Accoltellato sul lungomare di Salerno | tempestivo l’intervento della Municipale L’appello | “Servono più forze dell’ordine”

E' stato arrestato in flagranza di reato, K. O. M., accusato di tentato omicidio , resistenza e lesioni a pubblico ufficiale . L'uomo, extracomunitario,lungomare Trieste, ieri haun altro straniero ed ha ferito due agenti della Polizia Municipale, intervenuti per sedare la lite tra i due. La prognosi Dieci giorni di prognosi per ...... accecato dalla gelosia, avevala moglie con una serie di fendenti al corpo per poi infierire sulla donna a calci anche quando questa era a terra. L'uomo era poi fuggito mentre,...caso dello stranierolungomare di Salerno ieri sera, nel corso di una rissa, che ha fatto registrare il tempestivo intervento della polizia municipale, arriva anche l'appello di Angelo Rispoli (segretario ...

Salerno, pakistano accoltellato sul lungomare: arrestato un tunisino ilmattino.it

Indagini dei carabinieri sono in corso per risalire all'autore e al movente di un accoltellamento avvenuto nel primo pomeriggio a Lignano Sabbiadoro (Udine) e in cui sono rimaste ferite due persone.